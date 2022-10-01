Karamollaoğlu: Rusya’nın ilhak kararını tanımıyoruz

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Rusya’nın, Ukrayna’daki ilhak kararı, bölgemiz ve coğrafyamızda uzun zamandır yaşanan kargaşa, kaos ve çatışma ortamının üzerine tuz, biber ekmiştir. Biz, Kırım’ın hukuk dışı ilhakını tanımadığımız gibi bu bölgelerin ilhakını da tanımıyoruz” açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un ilhakını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Saadet Partisi lideri, kararı tanımadıklarını belirtti.

Sosyal medya paylaşımında Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’nın, Ukrayna’daki ilhak kararı, bölgemiz ve coğrafyamızda uzun zamandır yaşanan kargaşa, kaos ve çatışma ortamının üzerine tuz, biber ekmiştir. Biz, Kırım’ın hukuk dışı ilhakını tanımadığımız gibi bu bölgelerin ilhakını da tanımıyoruz!

ABD‘nin bölgede etki alanının genişletme hedeflerini de Rusya’nın eski Sovyetler Birliği ülkelerine arka bahçe muamelesi yapmasını da kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuk, hiç kimse için ‘güç merkezli’ bir anlayışın hakim olabileceği bir alan olamaz, olmamalıdır da!”

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