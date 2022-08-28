Karamollaoğlu: Sandıklara sahip çıkmalıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaz şenliği programında parti üyelerine seslenerek, “Emin olun Milli Görüş, Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarını doğru teşhis eden ve çözüm üreten tek harekettir. O yüzden omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. Şimdi önümüzdeki süreçte seçime hemen hazırlamalıyız. Özelikle de sandıklara hakim olmak zorundayız” diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Yaz Şenliği Piknik Programı’ coşkulu bir atmosferde, yaklaşık 12 bin teşkilat mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçim çalışmalarından önce İstanbul’daki Saadet Partisi Teşkilatlarına motivasyon olması için organize edilen piknik programına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kaya, Av. Bülent Kaya, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi GİK Üyeleri, MİLKO Temsilcileri ve Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları katıldı.

“BİZ MAKAMLARI İŞGAL ETMEK İÇİN İKTİDARA GELMEK İSTEMİYORUZ”

Saadet İstanbul Yaz Şenliği Piknik Programında katılımcılara hitap eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyamız da maalesef zor bir döneme sürükleniyor. Bu sıkıntılardan, bu problemlerden kurtulabilmek elbette hepimizin arzusu. Bir siyasi parti olarak bütün insanlığın saadeti ve huzuru için çalışıyoruz.

*Biz hem ülkemizdeki kardeşlerimiz için, hem de bütün insanlığın huzuru için çalışıyoruz. İşimiz zor ancak inancımızdan aldığımız şevkle elimizden geleni yapıyoruz. Erbakan Hocamız, Milli Görüş’ün hakim olması için aynı anda birçok mücadeleye girdi ancak siyaset olmadan bunun mümkün olamayacağını karşılaştığı engellerden sonra anladı.

*Siyasette Erbakan Hocamızın amacı bir makamı işgal etmek değildi. O hem Türkiye’nin hem de tüm dünyanın huzur ve refah kavuşması için siyaseti bir araç olarak kullanmak istedi. Bölgemiz bir kargaşaya sürüklenmeye çalışılıyor.

*Birileri ülkemizin güçlenmesini arzu etmiyor. O yüzden ülkemiz belli sıkıntıların çıkmasını bir avantaj olarak kabul ediyorlar. Ancak biz Milli Görüş olarak bunun karşısında duruyoruz. ABD’nin de, diğer Siyonist kuruluşların da hedefi Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçirmektir.

*Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Büyük İsrail’i kurmaktır. Bu meselenin taşıdığı nihai amacı anlarsak o zaman tehlikeyi daha iyi anlarız. Eğer biz buna engel olmak için çalışmak zorundayız. Biz belli makamları işgal etmek için iktidara gelmek istemiyoruz. Biz tüm insanlığın saadetini istiyoruz.

“SEÇİME HAZIRLANMALIYIZ, SANDIKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

*İstanbul teşkilatı en iyi çalışan teşkilatlarımızdan. İstanbul’un nüfusu artık 20 milyona yaklaşıyor. Yani Türkiye’nin yüzde 20’si burada. O yüzden bu teşkilat sadece Saadet Partisi’nin İstanbul’da başa gelmesi için çalışamaz.

*Anadolu da İstanbul Teşkilatımızın çalışmalarını bekliyor. Biz zorluklara göğüs geren bir topluluğuz. Erbakan Hocamız daha önce birçok hedefi aynı anda yerine getirdi. Biz daha önce yetki verilince neler yapabileceğimizi gösterdik.

*Şimdi biz İnşallah bu piknikle biraz istirahat edeceğiz ve deşarj olacağız. Yarından itibaren de sahaya ineceğiz ve Türkiye’nin problemlerini nasıl çözeceğimizi millete anlatacağız. Emin olun Milli Görüş, Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarını doğru teşhis eden ve çözüm üreten tek harekettir.

*O yüzden omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. Şimdi önümüzdeki süreçte seçime hemen hazırlamalıyız. Özelikle de sandıklara hakim olmak zorundayız. Sonra da projelerimizi halka anlatmak zorundayız.

“DAHA ÖNCE İTTİFAK KURDUĞUMUZDA KIBRIS’I FETHETTİK”

*Her teşkilat mensubumuz kendi alanında ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi bu millete anlatmalı. Aslında işimiz kolay. Çünkü Milli Görüş Türkiye’nin harcıdır. Bizim bir araya gelip de iletişim kurmadığımız hiç bir toplum kesimi kalmadı.

*Biz daha önce ittifak kurduğumuzda Türkiye’nin ilk faizsiz bankasını kurduk. Biz daha önce ittifak kurduğumuzda Kıbrıs’ı fethettik. Geçmişte, ‘Türkiye’de maaş zamları için yüzde 20 zam yapılabilir mi?’ diye tartışılırken Erbakan Hocamız yüzde 150’ye varan zamlar yaptı.

*O dönemde bunun mümkün olmayacağını söyleyip karşı çıkanlar oldu ama bakın tarih bunu yazdı. Erbakan Hocamız geçmişte dünya barışı için İslam dünyasının huzura kavuşması için D8’leri kurdu.

*Ancak 26-27 yıldır bu iktidar D-8’lerle alakalı hiçbir çalışma yapmadı. Çünkü tâbi oldukları, akıl aldıkları kesimler D-8’lerin aktif olmasını istemez.

“BU GÖZ BOYAMALARA İNANMIYORUZ”

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, piknik programına katılan tüm Milli Görüşçülere teşekkür ederek;

*Bu buluşmayı bir olmaya, beraber olmaya, hedefe kitlenmeye, seçime hazırlanmaya ve de iktidara yürümeye vesile kıldık. Tüm zamanımızı, şevkimizi ve maddi kaynaklarımızı bu dava için ortaya koyuyoruz.

*Yeri geliyor ailemizden, arkadaşlarımızdan ve çevremizden vakit ayırarak Saadet Partisi’nin teşkilat çalışmalarına vakit ayırıyoruz.

*Ancak Türkiye siyaset gündemi sürekli değişiyor ama 20 yıldır iktidarda olan hükümet şimdi geldiğimiz noktada suçu başkalarına atıyor. İktidar tam anlamıyla inanç değerlerimizi sömürüyor. Bu göz boyamalara inanmıyoruz.

“BU ÜLKEDE SAADET PARTİSİ VAR MİLLİ GÖRÜŞ VAR”

İktidarın önümüzdeki seçim için her yolu denediğini söyleyen Ömer Faruk Yazıcı, “Bugün Türkiye’nin neresinde bir sorun varsa bunun kaynağı olan iktidar suçu başkasına atıyor. Milletimiz müsterih olsun. Bu ülkede Saadet Partisi var, Milli Görüş var. Ey iktidar siz giderseniz israf biter, inanç sömürüsü son bulur, siz giderseniz yolsuzluk biter. Sosyal yardımlara esir ettiğiniz bu milletin yoksulluğu biter. Siz gideceksiniz bereket gelecek, biz geleceğiz adil bir düzen gelecek” dedi.

“MİLLİ GÖRÜŞ ANLAYIŞINI HAKİM KILACAĞIZ”

Yazıcı, “Önce genel seçimlerde milletimizin özlem duyduğu Milli Görüşü sonra yerel seçimlerde İstanbulumuza ve her bir ilçemize yeniden Milli Görüş anlayışını hakim kılacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

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