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2 Mayıs 2023
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Karamollaoğlu: TEMSAN’a uğradım, içeri girmemize razı değiller

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır Millet Buluşması programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İktidarın 21 yılda ülkeyi getirdiği noktaya ve seçim sürecine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, 21 yılda özelleştirilen tesislere dikkat çekti.

“HATIRLANMASINI İSTEMİYORLAR”

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.’ye (TEMSAN) uğradığını, oranın temelinde Milli Görüş’ün harcının olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şu sözleri kaydetti:

* “Bugün TEMSAN’a uğradım. Gelirken hiç olmazsa, ‘Şurası nasıl bir yermiş’ diye göreyim istedim. Hakikaten muazzam imkanları olan bir tesis.

* Kapıdan içeri girmedik. Niye? Bizim girmemize razı değiller. Neden? Çünkü oranın temelinde bizim emeğimiz var, bizim harcımız var. Milli Görüş’çüler olarak söylüyorum ben bunu… Razı değiller. Hatırlanmasını istemiyorlar.”

Alaturka Online
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