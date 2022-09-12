12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde paylaşımda bulunan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız!” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya paylaşımında bulundu. Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
* “Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hâlâ tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde; tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız!”