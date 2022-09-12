Karamollaoğlu: Tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum

Yazan:
Alaturka Online
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12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde paylaşımda bulunan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız!” dedi.

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Karamollaoğlu: Tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya paylaşımında bulundu. Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* “Aradan geçen 42 yıla rağmen, geride bıraktığı acı ve travmalarla hafızalarımızda hâlâ tazeliğini koruyan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde; tüm darbeci ve vesayetçi zihniyetleri kınıyorum. Bizler, hep birlikte millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacağız!”

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