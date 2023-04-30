Karamollaoğlu: Ülkeyi yönetenler patinaj yapmaya başladılar

Millet İttifakı’nın altı lideri ilk kez bir mitingde bir araya geldi. İzmir’de 1 milyondan fazla kişi Gündoğdu Meydanı’nı doldurdu. Mitingde konuşan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere gidiyoruz ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış seçimlerden çok ama çok farklı olacak.

*20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar patinaj yapmaya başladılar.

“BOŞUNA UĞRAŞIYORLAR”

*Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu milletimize biz ne kadar becerikliyiz diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz derdi belli. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus.

*85 milyonluk ülkemizde 85 milyonun da hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun rahat geçinebilecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsanız ülkede huzur olmaz.

*Elbette içinde bulunduğumuz şartlarda bölgemizde emniyetli bir şekilde politikalarımızı uygulayabilmek için de içinde bulunduğumuz bölgenin barışa ve huzura ihtiyacı var.

“İKTİDARA MİLLET İTTİFAKI GELECEK”

*Beklentimiz 14 Mayıs’ta Türkiye’de bir zihniyet değişikliğine, bir yönetim anlayışı değişikliğine ihtiyacımız var.

*İktidara bugünkü Millet İttifakı gelecek. Sayın Kemal Bey 13. cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet bu milletin bütün ihtiyaçlarını demokratik bir ortamda, insan haklarını yaraşır şekilde karşılayacak.