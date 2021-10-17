Karamollaoğlu ‘vatan haini’ sözlerine çileden çıktı! ”Sen kimsin ya? Allah korkun yok mu hiç?”





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kastamonu'da partisinin 4. Olağan İl Kongresi’nde konuştu

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Karamollaoğlu siyasilerin açıklamalarındaki nefret diline tepki göstererek 'vatan haini' sözleri üzerinden iktidara yüklendi. İktidarı israf yaptığı gerekçesiyle eleştiren Karamollaoğlu, “İsraf, problemin temeline dayanıyor. Bizim gibi memlekette birkaç yüz bin Mercedes makam aracı olmaz. Gidin Avrupa’ya, en zenginlerinde bu yoktur. Böyle mantık mı olur ya?” şeklinde konuştu. Devlet dairelerinin işleyişine de tepki gösteren Karamollaoğlu, “Sen devlet kapısına düştüğünde, yanında seni kollayacak bir AKP'li yoksa hapı yuttun” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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