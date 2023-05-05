Karamollaoğlu vatandaşlara çağrı yaptı: Şayiaların hiçbirine itibar etmeyin

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı İzmit Cumhurbaşkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ofisi açılışı için Kocaeli’ye geldi. Karamollaoğlu’nu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı temsilci ve adayları karşıladı.

“PROBLEMLERİN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANDIĞIMIZ BİR SEÇİME GİDİYORUZ”

Açılışta konuşan Karamollaoğlu, “Bir seçime gidiyoruz, zor bir seçime gidiyoruz. Ülkemizin geleceğini müsbet istikamette değiştirecek, siyasete damgasını vuracak, ülkemizin problemlerini çözeceğine inandığımız bir seçime gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BUN LARIN HİÇBİRİNE İTİBAR ETMEYİN”

Bu seçimde farklı görüşlere sahip altı siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldiklerini belirten Karamollaoğlu, “Meseleleri masaya yatırdık, her konuda nasıl çalışacağımızı belirledik. Bunun üzerine seçim çalışmalarımız hamd olsun eksiksiz olarak tamamlandı. Huzur içinde seçime gidiyoruz. Bugün bir çok şayialar ileri sürülüyor. Bunların hiçbirisine itibar etmeyin. Zaten milletimiz de itibar etmiyor. Bu seçim Allah nasip ederse, ülkemizin çektiği sıkıntılardan kurtulma seçimi olacak” diye konuştu.

“BİZİM DERDİMİZ İNSANLARIMIZIN MESUT BAHTİYAR OLMASI”

“Bizim derdimiz ille de bir makama, bir mevkiye gelmek, bir takım imkanlara kavuşmak değil” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti;

“Bizim derdimiz bu ülkede yaşayanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarıdır. Özellikle ekonomik konularda sıkıntı çekmemelerini sağlayacak ve buna da gönülden inanıyoruz.

“ADALET FELÇ OLMUŞ DURUMDA”

Ülkemizin problemleri belli. Aslında nasıl çözüleceği de belli. En önemli konu ülkemizde son yıllarda hasretini çektiğimiz adalet duygusu. Maalesef adalet, ülkemizde felç olmuş durumda. Biz adaleti kamil manada sağlarsak emin olun, problemlerimizin büyük bir kısmının kısa zamanda çözüldüğüne şahit olacağız. Adalet olmadan devlet olmaz. Adalet mülkün temelidir. Yeter mi yetmez, güven doğuracak. Ülkeyi yönetenler dürüst davranacak. Yolsuzluk, israf hiçbir zaman ülkenin gündeminde yer almayacak. Bütün kaynaklarımız bu ülkenin menfaatine tahsis edilecek.

“TÜRKİYE’MİZDE BU DEĞİŞİKLİK OLMAZ İSE ALLAH MUHAFAZA…”

Bu seçimde en çok milletvekilini bizim çıkarmamız lazım muhterem kardeşlerim, Kocaeli’de sandıklarda patlama bekliyoruz. Bunu siz sağlayacaksınız. Çevrenizdeki insanları da mutlaka ikna etmelisiniz. Türkiye’mizde bu değişiklik meydana gelmez ise Allah muhafaza etsin, beş sene içerisinde karşılaşacağımız zorluklar, problemler bugün aklımıza getiremediğimiz kadar büyük olacak.”