Karamollaoğlu’dan dikkat çeken ironi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde Millet İttifakı Liderler Buluşması gerçekleşti. Kongrede siyasi parti liderlerine alfabetik sıraya göre söz verildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu son konuşmayı yapan isim oldu.

Türkiye’nin sanayileşme hamleleri, iktisadi kalkınması ve gelir dağılımı ağırlıklı bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ilk kongrenin kararlarını dinleyicilere tekrar hatırlattı.

“1920’LERDE UÇAK YAPIYORDUK, PEKİ ŞİMDİ NEREDEYİZ?”



Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma hamleleri ve art arda tesis edilen fabrikalar hakkında konuşan Karamollaoğlu, o yıllarda Türkiye’nin uçak ihraç eden bir ülke olduğunu hatırlattı. Karamollaoğlu, şunları söyledi;

*Benim şahsi kanaatime göre bugün Türkiye’de yapılması icap eden en önemli işlerden bir tanesi uçak sanayinin tesisidir. İşin garibi o dönemde bu en önemli mesele olarak gündeme getirilmiş.

*Uçak fabrikasının temeli hemen atılmış, uçak imalatına hemen başlanmış. Ne zaman? 1920’ler… Peki, biz nerdeyiz şimdi? Havanda su dövüyoruz. Maalesef üzülerek ifade ediyorum. O kadar uçmayın deniyor bazı konular gündeme getirildiğinde.

*Ne uçması, millet Ay’a gidiyor, Mars’a gidiyor. Biz kendi ülkemizde bir yerden bir yere giderken başka ülkelerin imal ettiği uçakları alarak ancak seyahat edebiliyoruz. Ne uçması?

“GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK”



Türkiye’de gelir dağılımında çok ciddi bir adaletsizlik olduğunu ifade eden Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

*Gelir dağılımında adaleti sağlamamız lazım. Bakın yıllardır Türkiye’de toplu sözleşmeler; hikmeti ilahi, adamlar çok merhametli hep açlık sınırında yapılıyor. Aman insanımız aç kalmasın. Peki de bu insanın çocuğunun ayakkabısını, kendi giyimini, okul ihtiyacını, elektriğini, doğalgazını, nasıl karşılayacak?

* Ona ben karışmam diyor. Karnını doyurdu muydu bu yeter. Bundan daha büyük insafsızlık olur mu Allah aşkına.

* Bizim hedefimiz ne? Açlık sınırı değil yoksulluk sınırı denilen bir sınır daha var ekonomide. Bugünkü şartlarda yoksulluk sınırı açlığın yaklaşık 2,5 katı. Bu birden bire olur mu? Elbette bir senede iki senede olmaz ama hedef olarak seçerseniz bunu gerçekleştirmek mümkün.

* Elbette bu bizim bir numaralı hedeflerimiz arasında olacak. Gelir dağılımını adil bir şekilde sağlayacağız.