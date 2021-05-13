Karamollaoğlu'dan, Filistin'de görev yapan TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür

ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in fütursuz ve acımasız bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda yaralanan muhabir kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar niyaz ediyor, Mescid-i Aksa için toprağa düşen tüm şehitlerimize de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Uluslararası medyanın iki yüzlü tavrına inat Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için canhıraş gayret gösteren TRT World, TRT Arabi ve Anadolu Ajansı muhabirleri Mustafa Fatih Yavuz, Mostafa Alkharouf, Turgut Alp Boyraz, Esat Fırat ve Sami Berhum'a teşekkür ediyorum. Yine Filistin'de yaşanan bu zulmü duyurmak için çabalayan tüm basın mensuplarına da en içten dileklerimle teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum."