Karamollaoğlu’ndan AKP iktidarına tepki: Kendi acizliğinizi mağduriyet edebiyatıyla örtemezsiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP iktidarını sert sözlerle eleştirerek, “Kendi acizliğinizi ve beceriksizliğinizi, mağduriyet edebiyatıyla örtemezsiniz. Hep bahane arıyorsunuz, bulamayınca da uyduruyorsunuz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından AKP iktidarına yüklendi.

AKP’nin 20 yıldır iktidarda olduğunu ve mağdur edebiyatı yaptığını belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İktidardaki arkadaşların bir ara çok kullandıkları bir cümle vardı: “Ne istediler de vermedik?” diyorlardı. Biz de şimdi benzer soruları size sormak istiyoruz:

-Allah aşkına ne istediniz de yapamadınız?

-20 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz?

-20 yıldır istediğiniz atamayı yapmadınız mı?

-20 yıldır istediğiniz yasayı değiştirip, istediğiniz kararnameyi çıkarmadınız mı?

-İstemediğiniz bürokratı görevden alıp, istediğinizi de getirmediniz mi?

*Şimdi hangi yüzle faturayı çiftçiye, üreticiye, marketçiye kesmeye kalkışıyorsunuz? Hiç kusura bakmayın! Kendi acizliğinizi ve beceriksizliğinizi, mağduriyet edebiyatıyla örtemezsiniz.

*Hep bahane arıyorsunuz, bulamayınca da uyduruyorsunuz! ‘Operasyon var’, ‘dış güçler var’, ‘Ak Parti‘ye karşı kampanya var’ diyerek milleti kandıramazsınız.

*20 yıldır iktidardasınız, yeni değil. Eğer ortada bir “komplo” varsa; bugüne kadar gerekli tedbirleri almanız ve bunu ortaya çıkarmanız gerekirdi. Şimdi şikayet etmeye hiç hakkınız yok…

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