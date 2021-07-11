Karamollaoğlu’ndan AKP’ye çok sert eleştiri.. ”Benim gibi yaşamıyorsan Allah senin belanı versin!”





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin temel probleminin zihniyet problemi olduğunu söyleyerek "Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak" dedi. Partisinin Manisa İl Kongresi'ne katılan Saadet lideri Karamollaoğlu, “Şu an Türkiye'de problemlerimizi çözmeye talip olan siyasiler ile farklı görüşlere sahipseler bir araya gelip meselelerimizi konuşmakta zorluk çekiyoruz. Büyük bir kısmı söze başlarken en büyük ithamla başlıyor. Onunla aynı fikirde değiliz ya aynı kanaatleri paylaşmıyoruz ya, hemen hain damgasını basmayı kendi vazifesi görüyor" düşüncesini dile getirdi. Karamollaoğlu şöyle devam etti: "Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemidir. Bir arada yaşayıp, yaşayamama problemi. Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse Allah senin belanı versin. Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz. Öyle de problem teşhis edilemez. Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak. Oy verme çağına gelmiş reşit olmuş insanlar yapacak. Yoksa siyasiler, herkes, bizler kendine göre bir yol tutturmuşuz o yolda yürür gideriz." BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #temelkaramollaoğlu #saadetpartisi #haber #akp #akparti #haberler #anahaber #sondakika #receptayyiperdoğan