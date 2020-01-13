Karamollaoğlu’ndan AKP’ye çok sert tepki: Bu hakikaten haysiyetsizlik

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Küçükkuyu Belde Teşkilatı’nın 7’nci Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulunmuştu. Turan, önümüzdeki günlerde, diğer partilerden 100’e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını söylemişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın sözlerine cevap verdi.

Partisinin Kahramanmaraş Elbistan 7. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Karamollaoğlu, sert ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

*Yakında 100 tane belediye AK Parti’ye geçiyormuş. Vay canına! Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki ‘Kusura bakma, ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utandırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum, benden önceki belediye bunu başıma bela etmiş. Hükümet de diyor ki gel benim yanıma ben öderim.

*Bu hakikaten haysiyetsizlik ya! Bir de bununla övünüyorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Ülke böyle yönetilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Buna insanlık denilir mi?

*Belediye başkanlarının 100 tanesi geçecekmiş! İktidar partisine geçmeleri belki sağlanır ama ben inanıyorum ki samimi olan herkes bundan dolayı bu iktidara hınç besler.