Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken İdlib uyarısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık gündem değerlendirme toplantısında İdlib konusunda uyarılarda bulundu.

Suriye probleminin sahada kazanılacak bir problem olmadığını belirten Karamollaoğlu, “Kendi bekledikleri istikamette gelişmediği takdirde emin olun ki Amerika da Rusya da bu savaşa süratla bizzat müdahil olabilirler, birbirleri ile çatışmadan. Biz sadece kullanılmış oluruz, şehit veririz, şehit üzerinden kendi kendimizle çekişiriz, o kadar. Fakat onların ötesinde adım atmamızı şu anda bu politikayla sağlamazlar. Onun için bizim bu bölgede yaşayan ülkeler olarak bir araya gelme mecburiyetimiz var. Zayıf da olsak bir arada bulunmamız bir güç ifade eder” diye konuştu.

“GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMALI”

Karamollaoğlu, İdlib’te güvenli bölge oluşturulması fikrine ise destek verdi.

Karamollaoğlu bu konuda şunları söyledi:

*Bizim teklifimiz şu gelinen noktada eğer Suriye içinde özellikle İdlib’i kastederek söylüyorum bir güvenli bölge oluşturulabilirse ancak bu güvenli bölge Türkiye’nin de, İran’ın da Suriye rejiminin de hatta Rusya’nın da dahliyle oluşturulacak bir güvenli bölge…Zaten oluşturulmuştu. Türkiye’nin de 18 tane gözlem noktası vardı.

*Bu bölgenin huzur içinde kalabilmesi için biz bunu somut temellere oturtmaya, buradaki insanların hayat güvencesini teminat altına almaya belli bir süreçte de burada bulunan silahlı güçlerin silahsızlandırılmasına imkan verecek bir ortam oluşturmak mecburiyetindeyiz. Ben başka bir çıkış yolu görmüyorum. Suriye, ben buraya girerim burası benim topraklarım tamamına hakim olurum derse yapamaz.

*Türkiye de burayı ben kontrol edeceğim derse buna da imkan vermezler. O halde bu birlikte yürütülecek hatta gerektiğinde Birleşmiş Milletler’in dahli sağlanabilir ama Birleşmiş Milletler şu anda ne yazık ki bu gibi kararları almada 5 kişiye dayanıyor. Birisi itiraz etti mi hiçbir şey yapamıyorsunuz.