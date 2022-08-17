Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a: Kusura bakmayın ama siz bu kafayla…

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, iktidara ekonomi üzerinden yüklendi. Karamollaoğlu, “Sayın Erdoğan, en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor. ‘Talimat vererek’ ekonomiyi dizayn edeceğini, düze çıkaracağını düşünüyor; bu mümkün değil! ‘Fiyatları düşürün’ diyen Cumhurbaşkanı, bu zarardan doğan bedeli yine vatandaşın ödeyeceğini bilmiyorsa; vay halimize! Kusura bakmayın ama siz bu kafayla her şeyi ucuzlatır, bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız! “dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“SİZ BU KAFAYLA BİR TEK FİYATLARI UCUZLATAMAZSINIZ”

İktidara ekonomi üzerinden eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, Tarım Kredi marketlerindeki bazı ürünlerin ucuzlayacağını söyleyen hükümete, şöyle yüklendi:

*Her yolu denemesine rağmen hayat pahalılığını bir türlü dizginlemeyi başaramayan Sayın Erdoğan, en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor.

*’Talimat vererek’ ekonomiyi dizayn edeceğini, düze çıkaracağını düşünüyor; bu mümkün değil! Ülke genelinde sadece 1400’e yakın şubesi olan bir kurumda yapılacak birkaç liralık indirimlerle hayat pahalılığını çözmeye çalışmak mümkün değildir.

*’Kooperatifler kâr amaçlı değildir. Fiyatları düşürün’ diyen Cumhurbaşkanı, bu zarardan doğan bedeli yine vatandaşın ödeyeceğini bilmiyorsa; vay halimize!

*Kusura bakmayın ama siz bu kafayla herşeyi ucuzlatır, bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız! Nitekim TBMM‘yi by-pass ederek demokrasiyi ucuzlattınız!

*Haksız ve hukuksuz kararnamelerle adaleti ucuzlattınız! Yanlış politikalarla bu ülkenin milli varlıklarını, stratejik kuruluşlarını, parasının değerini ucuzlattınız!

*Ama en önemlisi maalesef, ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! Fakat marketteki fiyatları ucuzlatamıyorsunuz; çünkü zihniyetiniz yanlış! Market fiyatları talimatla değil stratejik ve akılcı politikalarla düşer.

*Dünyanın en verimli topraklarına sahip Türkiye’mizi; nohutu Kırgızistan’dan, kuru fasulyeyi Meksika’dan, sarımsağı Çin‘den, mercimeği Kanada’dan alır hale getiren bir zihniyet bunu gerçekleştiremez!

*Kendi çiftçisini desteklemek dururken, Fransız çiftçisini destekleyen ve bunun için devlet nişanı alan bir zihniyet bunu gerçekleştiremez!

*Kendi çiftçisi girdi maliyetleri yüzünden tarımdan vazgeçerken, yurt dışında tarım arazisi arayan bir zihniyet bunu gerçekleştiremez!

“BU İKTİDAR, PARADAN PARA KAZANANLARIN İKTİDARI”

“2022 bütçesinde milyonlarca çiftçiye ayrılan destek sadece 29 milyar lira” diyen Karamollaoğlu, eleştirilerine şöyle devam etti:

*Peki, Kur Korumalı Mevduat kapsamında mudilere son 5 ayda ödenen miktar ne kadar? Tam 60 milyar lira..

*Nerden ödeniyor bu para? Hazine’den.. Yani milletin cebinden.. Ayrıca bankacılık sektörü Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde; son bir yılda olduğu kadar mutlu, mesut ve kârlı olmamıştır. Anlaşılan “Faiz lobisi” görevini tam olarak hakkıyla yerine getirmiş!

*Bankacılık sektörünün altı aylık dönemdeki net kârı 219 milyar liraya ulaştı. Sadece altı aylık kârdan bahsediyoruz.

*Bir önceki yıla göre ise yaklaşık 5,5 katlık bir artış söz konusudur. Sürekli faiz lobisini eleştirenler, bankalar ‘tarihi kâr rekoru’ kırarken hiç konuşmuyorlar.

*“Eyy faiz lobisi” diye bir seslenişi son zamanlarda duyduk mu hiç Cumhurbaşkanı’ndan? Duymadık! Ama başkaları söz konusu olunca ‘eyyyy’ diye başlıyorlar…

*Neden? Çünkü, banka kârlarını bu düzeylere taşıyan politikaları bile isteye uygulamaya koyan bu iktidarın kendisidir.

*İşte bu iktidarın özeti budur: Bu iktidar, milyonlarca çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin değil; paradan para kazanan bir avuç mutlu azınlığın iktidarıdır.

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