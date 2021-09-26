Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a: Sen önce kendi memleketinde adaleti tesis et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yazdığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitaba tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuştu.

“ADALET KONUŞULACAK DEĞİL, UYGULANACAK BİR İŞ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yazdığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitaba tepki gösteren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet üstün tutulmadan hiçbir yerde barış, fikir hürriyeti olmaz. Sadece laf olur. Adalet lafla tesis edilemez. Şimdi, Allah selamet versin, bir de baktık ki sadece bize değil, dünyaya adaleti tavsiye ediyorlar. Yav sen önce kendi memleketinde adaleti bir tesis et de görelim. Ben güvenemiyorum ya. Adam adaleti çiğnediği için terfi ettiriliyor, arkasından da diyor ki, ‘Bizim memleketimizde adalet zirvede. Kim adaletsizlikten şikayet ediyor?’ Tuzu kuru olan elbette şikayet etmez… Başı derde giren insan adalet var mı, yok mu anlar. Adalet konuşulacak bir iş değil, tatbik edilecek bir iştir. Kitap yazarak siz adaleti tesis edemezsiniz. Kanun çıkararak adaleti tesis edemezsiniz.”

“SİZ VERGİ VE FAİZİ KALDIRIN, BAKIN FİYATLAR NASIL AŞAĞI İNİYOR”

Hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, “Çiftçi perişan, isyan ediyor. Elektrik faturası geldiği zaman canı yanıyor. Mazota para yetiştiremiyor. Gübreyi alamıyor. Nasıl tarım yapacak? Tarımda nasıl ileri gideceksiniz? Bir tane yolu var; bu kullandığı maddelerin tamamından vergi yükünü, faiz yükünü kaldırmak. Siz bunları kaldırın, bakın fiyatlar nasıl aşağı iniyor.” açıklamasında bulundu.

“ÇÖZÜMÜ YANLIŞ YERDE ARIYORSUNUZ”

İktidarın, yüksek fiyat artışlarını düşürmek için uyguladığı polisiye tedbirleri de yanlış bulan Karamollaoğlu, “Çarşıyı, pazarı dolaşarak, ‘Bunlar bir araya gelmişler, stok yapıyorlar. Onun için de biz bunların canına okuyacağız.’ Çözemezsiniz problemi. Yanlış yerde arıyorsunuz. Kökünden düzeltmek istiyorsanız, hem üretimi artırmak, hem çiftçiye şahsiyet kazandırmak, kendi geçimini sağlamasını istiyorsanız o zaman siz çiftçiye destek vereceksiniz. Vergi ve faiz yükü tarımdaki üretimin üstünden bütünüyle kalkacak, bakın o zaman bütün gıda maddeleri nasıl ucuz oluyor.” diye konuştu.

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