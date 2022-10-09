Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a yolsuzluk ve rüşvet göndermesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” sözlerine yanıt veren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor, vaktiniz de daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’nda yaptığı konuşmada “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” dedi.

“VAKTİNİZ DE KALMADI”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri paylaştı:

“20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor, vaktiniz de daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim(!)”

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