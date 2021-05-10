Karamollaoğlu’ndan iktidara Mescid-i Aksa çağrısı: Kınamanın ötesinde bir yol haritası ortaya konmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısı hakkında basın açıklaması gerçekleşirerek iktidara çağrıda bulundu.

Karamollaoğlu, madde madde iktidara şu çağrıları yaptı:

*Türkiye bir an önce kınamanın ötesinde bir yol haritasını ortaya koymalı ve işgalci İsrail ile normalleşme hedefinden süratle vazgeçildiğini açıklamalıdır. Terör devleti ile katliamlarını durdurana ve işgal altındaki toprakları boşaltana kadar ilişkiler askıya alınmalıdır.

*Sn. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olma sorumluluğu çerçevesinde, hem içerde hem de dışarıda harekete geçmelidir. Türkiye’nin tamamının bu konuda desteğini aldığını tüm dünyaya göstermeli, siyasi partilerin tümünün katıldığı bir toplantıyı da TBMM’de mutlaka gerçekleştirmelidir.

*Meclis, Kudüs ve Mescid-i Aksa gündemiyle acilen toplanmalı ve mecliste temsil edilen partiler tarafından, ortak bir deklarasyon yayınlayarak Filistin’in yanında olduğumuz bütün dünyaya ilan edilmelidir.

*İsrail, hak ve hukuk tanımadığını geçmişte Mavi Marmara saldırısı ve katliamıyla ortaya koymuştu. Geçen süre içinde bu konu gündemden düşürülmeye çalışıldı. Ama biz şimdi iktidara teklifte bulunuyoruz ki Mavi Marmara davası yeniden başlatılmalıdır.

*BM Genel Kurul Başkanı olarak Volkan Bozkır inisiyatif almalı ve bu sorunun BM nezdinde etkili bir şekilde gündeme alınmasını sağlamalıdır. Barış Gücü gönderilmesi için gereken hukuki altyapı vardır aslında. Ve bu konu bir an önce karara bağlanmalıdır.

*Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin geçtiğimiz Şubat ayında aldığı işgal altındaki topraklarda işlenen savaş suçlarıyla ilgili kararı önemlidir ve biz bu noktada UCM’nin harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

*İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, bu teşkilatın 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine kurulduğunu hatırlamalı, sözün ötesinde adımlar atılması gerektiğini idrak etmelidir.

*İsrail ile normalleşme anlaşması yapan ülkeler dahil, her İslam ülkesi ve dünyada hukuku ve adaleti önemseyen bütün ülkeler, varsa İsrail’deki büyükelçilerini geri çağırmalıdır.

*İsrail’le bütün ticari ilişkiler askıya alınmalı ve Kudüs’ün islam dünyası için ne anlam ifade ettiği bu şekilde kararlılıkla ortaya konulmalıdır.

*D-8 Dönem Başkanı Bangladeş; Kudüs ve Mescid-i Aksa gündemli bir toplantıyı ivedilikle organize etmelidir.

*Askeri veya stratejik bütün ortaklıklar gözden geçirilmeli ve İsrail’le kesinlikle hiçbir yeni anlaşma yapılmamalıdır.

*ABD Eski Başkanı Donald Trump döneminde taslak olarak sunulan ve Filistin’i tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen sözde “Yüzyılın Anlaşması” gibi yol haritalarının yok hükmünde olduğu ve asla kabul edilmeyeceği bütün dünyaya deklare edilmelidir. Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum; Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir! Gerekirse canlarımızı ve kanlarımızı Mescid-i Aksa’yı müdafaa etmek için vereceğimizden hiç kimsenin tereddütlü olmamalıdır. Aksa’yı postalları ile çiğneyen İsrail bunu bilir ama bir defa daha kendilerine hatırlatılmalıdır.

İlginizi Çekebilir İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlattıİlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama