Karamollaoğlu’ndan iktidara sert eleştiriler: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “2022 için de bütçede faiz gideri yaklaşık 330 milyar lira olarak öngörülüyor. Bugün ülkede yapılan yanlış ve doğru her adımdan sorumlu olanların ‘ülkeyi şahlandıracağız’ derken kastettikleri de buymuş meğer… Milletimiz adına soruyoruz; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!” ifadelerini kullandı.

Bugünkü haftalık basın toplantısında iktidara sert eleştirilerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklamalarını sosyal medya hesaplarından da sürdürdü.

“AKLA VE MANTIĞA SIĞMAYAN POLİTİKALAR”

Karamollaoğlu, şu ifadeleri paylaştı:

* “Artık çok açık bir şekilde görüyoruz ki; ülkeyi yönetme iddiasında olanların, eylem ve söylem uyumu bozulmuş, söylediği ile yaptığı arasında tutarlılık ilişkisi kalmamıştır. İktidarın faize ilişkin söyledikleri ile yaptıkları arasındaki fark buna en güzel örnektir.

* ‘Faize karşıyım’, ‘Kimseden akıl almaya ihtiyacımız yok’ diyenler, akla ve mantığa sığmayan politikalar ile ülkenin faiz yükünü geometrik bir şekilde arttırdı ve arttırmaya da devam ediyor.

* Devlet yönetiminde tek adamın söz sahibi olduğu, kimseden akıl almaya ihtiyacının kalmadığı, istişarenin rafa kaldırıldığı, liyakatin terk edildiği dönem; her şey gibi ekonominin de tepetaklak gitmeye başladığı ve faizin tırmanışa geçtiği dönem olmuştur.

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU!”

* Faiz giderleri 2018 yılına kadar yatay bir seyir izlerken, 2018 yılından itibaren ‘şahlanışa’ geçtiği görülmektedir. Bakınız; 2006-2017 yılları arasında, 12 yıl boyunca yıllık ortalama 50 milyar lira faiz giderimiz vardı.

* 2018’de bu rakam birdenbire 74 milyara, 2019’da 100 milyara, 2020’de 134 milyara, 2021’de ise 180 milyar liraya kadar çıktı. 2022 için de bütçede faiz gideri yaklaşık 330 milyar lira olarak öngörülüyor.

* Bugün ülkede yapılan yanlış ve doğru her adımdan sorumlu olanların ‘Ülkeyi şahlandıracağız’ derken kastettikleri de buymuş meğer… Milletimiz adına soruyoruz; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!”

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