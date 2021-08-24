Karamollaoğlu’ndan iktidara zam eleştirisi

Hükümetin yaptığı zamları değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Her zaman olduğu gibi ‘Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diye süreci başlatan iktidar, memuru yine geçim derdiyle baş başa bıraktı. İki yılın sonunda bile şimdiki yoksulluk rakamlarının altında kalacak maaşlarla memuru her geçen ay daha da yıkıcı hale gelen enflasyon girdabının içinde bırakan yetkililer, devletin asli unsuru olan memurların beklentilerini maalesef karşılayacak bir ücret artışı yapmamıştır” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin memura yaptığı zamla ilgili değerlendirmesini paylaştı. Memurlar ile hükümet arasında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sona erdiğini belirten Karamollaoğlu, “Her zaman olduğu gibi “Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz” diye süreci başlatan iktidar, memuru yine geçim derdiyle baş başa bıraktı” dedi.

“MEMURLARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK ÜCRET ARTIŞI YAPILMADI”

Karamollaoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

*İki yılın sonunda bile şimdiki yoksulluk rakamlarının altında kalacak maaşlarla memuru her geçen ay daha da yıkıcı hale gelen enflasyon girdabının içinde bırakan yetkililer, devletin asli unsuru olan memurların beklentilerini maalesef karşılayacak bir ücret artışı yapmamıştır.

*Memur maaşlarında 2022 yılı için %5+7, 2023 yılı için ise %8+6 olmak üzere iki yılda toplam %26 oranında bir artış sağlanmıştır. Soruyorum; bu zamlar memurun bir önceki toplu sözleşmeden bu yana artan giderlerinden hangisini karşılamaya yetecek?

“ÇARŞI, PAZARDAKİ RAKAMLAR HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE”

*Kıyma %92, pirinç %50, sıvıyağ %94, süt ve makarna %37, deterjan %28 artmışken prompterlarda yazan cümleler işlerin yolunda gittiğini söylese de çarşı pazardaki rakamlar herkesin gözü önünde durmaktadır.

*Enflasyondaki önlenemeyen artış herkesin malumu iken memura ikinci yılda %8+7 zam veren iktidarın Çalışma Bakanı, bu oranın Türkiye tarihindeki en yüksek oransal artış olduğunu söyledi.

“ERBAKAN, MEMURLARA YÜZDE 132 ZAM YAPMIŞTI”

*Sayın Bakan AK Parti’nin kaşıkla zam verme alışkanlığından dolayı %8+7’lik zammı Türkiye tarihinde daha önce verilmemiş büyük bir oran olarak görüyor olabilir. Ama milletimiz ve memurlarımız geçmişi çok net olarak hatırlıyor.

*Refah iktidarında Erbakan Hoca “Nereden bulacaksın?” diyenlere inat; memurlara önce %50, ardından da altı ayda ilave %25+20 zam yapmıştı. Yani toplamda %132!

*Bilmelisiniz ki bu gerçek sizin oluşturmak istediğiniz algılardan daha sarih bir şekilde milletimizin hafızasında tazeliğini korumaktadır.

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