Karamollaoğlu’ndan ‘Kıbrıs’ ve ‘bayram’ mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Ankara’da Hamidiye Camii’nde kıldı. Camii çıkışı açıklama yapan Karamollaoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Bütün milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde bayramı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder” diye konuştu.

CENABI HAK O ACILARI BİR DAHA GÖSTERMESİN

Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı ile Kıbrıs Zaferi’nin aynı güne denk geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

– Tabi bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi’nin de 47’nci yıl dönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin.

OĞUZHAN ASİLTÜRK BEY DE ORADA

– Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabi onlar hem Kıbrıs Zaferi’ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı’nı Kıbrıs’ta idrak etmek için oradalar.

– 20 Temmuz olarak ayrı bir özelliğimiz de var. Saadet Partimiz 20 Temmuz’da kurulmuştu. Bundan dolayı da biz Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümünü de idrak etmiş oluyoruz. Ben bütün Saadet Partili kardeşlerimin bu kuruluş yıl dönümlerini de tebrik ediyorum. (DHA)

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