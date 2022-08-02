Karamollaoğlu’ndan KPSS çıkışı: Biz gençlerimizin emeklerini kimseye yedirmeyiz

KPSS’de soruların çalındığı iddiası ve ÖSYM’nin konuyla ilgili açıklamasını değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ,“İddialar vahim, bu iddialar karşısında ÖSYM başta olmak üzere yetkililerin takındıkları tavır daha da vahim! Sınavlardaki şaibeler konusunda sicili hiç de temiz olmayanlar bilsinler ki, biz gençlerimizin emeklerini kimseye yedirmeyiz. Meselenin takipçisi olacağız!” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, öğretmenlerin hakları ve KPSS sınavındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“’Atanamayan öğretmen’, ‘sözleşmeli öğretmen‘ gibi birçok ayrıma tutulan öğretmenlerimiz şimdi de ‘uzman’ ve ‘başöğretmen’ gibi sıfatlarla ayrıştırılıyor” diyen Karamollaoğlu, “Zaten öğrencilerimizi yanlış sınav sistemleri ile yoran bu anlayış, şimdi de öğretmenlerimizin enerjisini tüketiyor! Öğretmenlik, zaten belli başına bir uzmanlık alanıdır. Yaz tatilinde saatlerce video izleyerek girecekleri bir sınavda neyi ispat etmeleri isteniyor? Biz tüm bu ayrımları kaldıracak; öğretmenliğin itibarını yeniden kazandıracak ve öğretmenlerimizin haklarını eksiksiz vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

KPSS’de soruların çalındığı iddiası ve ÖSYM’nin konuyla ilgili açıklamasını değerlendiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri paylaştı:

“İddialar vahim, bu iddialar karşısında ÖSYM başta olmak üzere yetkililerin takındıkları tavır daha da vahim! Sınavlardaki şaibeler konusunda sicili hiç de temiz olmayanlar bilsinler ki, biz gençlerimizin emeklerini kimseye yedirmeyiz. Meselenin takipçisi olacağız!”

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