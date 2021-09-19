Karamolloğlu’ndan Erdoğan’a enflasyon eleştirisi: ‘Artık çay-simit hesabını yapmıyorum’ diyemedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İktidarımızda asgari ücret 16 misli arttı’ sözlerine, “Doğru. Ama açlık sınırı kaç misli artmış, onu denetle. ‘Çay-simit hesabını o zaman yapıyordum ama bugün artık yapmıyorum, ihtiyaç yok’ diyemedi. Açlık sınırı şimdi 4 bin lira civarında. Toplu sözleşmelerdeki hedef açlık sınırında ücret verebilmektir” yanıtını verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 7. Olağan Samsun İl Kongresi’nde konuştu.

ASİLTÜRK’ÜN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, “Dün kendisini ziyaret ettim. Maalesef bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda hastanede tedavi altında. İnşallah, doktorların ifadelerine göre önümüzdeki günlerde sağlığına kavuşacak. Eşi de rahatsızdı, o kendisini toparladı. Oğuzhan beyin de önümüzdeki hafta içinde inşallah sağlığına kavuşup tekrar ayağa kalkacağını ümit ediyoruz” dedi.

“PRENSİPLERİ KENARA ATAMAYIZ, BIRAKAMAYIZ”

İktidarı eleştiren Karamollaoğlu, “‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ buyurulur. Muhterem arkadaşlarım, biz bu prensipleri kenara atamayız, bırakamayız, dikkatimizden uzak bir noktaya koyamayız. Dürüstlük, yetim hakkı. Biz bunlardan vazgeçemeyiz. Kamu malına sahip çıkma, yolsuzluğa imkan vermemek, rüşvet alıp vermemek, israf etmemek, bunlar olmadan olmaz” diye konuştu. Liyakat eleştirisinde de bulunan Karamollaoğlu, “Torpilin yoksa hiçbir işe giremiyorsun. Ne kadar liyakatsız adam varsa iş başına getiriliyor. Türkiye’nin problemlerinin çözülmemesinin temel sebebi liyakatsizlik” dedi.

ERDOĞAN’A ASGARİ ÜCRET YANITI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘asgari ücret’ açıklamasına değinen Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ‘Biz iş başına geldiğimiz günden beri asgari ücret 16 misli arttı’ dedi. Doğru. Ama açlık sınırı kaç misli artmış, onu denetle. ‘Çay-simit hesabını o zaman yapıyordum ama bugün artık yapmıyorum, ihtiyaç yok’ diyemedi. Açlık sınırı şimdi 4 bin lira civarında. Toplu sözleşmelerdeki hedef açlık sınırında ücret verebilmektir” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ARABA SALTANATI KALKACAK”

Karamollaoğlu, “İktidara gelirsek israfı önlemek bir numaralı kararımız olacak. İsraf dediğiniz zaman hemen herkesin gözüne çarpan arabalar…Araba saltanatı kalkacak. Lüks binalar, saraylar, adalet sarayları…Adalet, sarayla tecelli etmez. Sarayın dışına taşmak mecburiyetinde” diye konuştu.

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