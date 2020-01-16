Karanlık odaya ombudsman baskını

Kamu Başdenetçisi Ombusman Şeref Malkoç, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir sohbet toplantısı düzenledi, kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Malkoç, bir kamu kurumunda yaşanan mobbing olayını ve yaşananları nasıl sonuca bağladıklarını anlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu‘na yapılan şikayete göre, kamu kurumundaki kadın memur, mobbing uygulanarak genel müdürü tarafından penceresiz ve karanlık bir odaya sürüldü. KDK Başkanı Şeref Malkoç talimat vererek kamu kurumuna iki personelini gönderdi ve durum tespiti yaptırdı.

GENEL MÜDÜR GÖREVİNDEN ALINDI

Memurenin penceresiz ve karanlık odada çalıştırıldığı belirlendi. KDK bu konuda girişim başlatırken şikayeti öğrenen kurum yöneticileri, bu kez memureyi uzak bir semtteki ek binaya gönderdi. Malkoç’un girişimi sonucu Genel Müdür görevden alındı, memure de ana binaya dönerek, yeniden aydınlık odada çalışmaya başladı.

80 BİN 535 ŞİKAYET GELDİ

Şerf Malkoç 2013 yılında faaliyete geçen KDK’nın mahkemelere intikal eden ve yasal değişiklik gerektiren konular hariç, her konudaki şikayet ve talebi değerlendirdiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana 80 bin 535 şikayet aldık. Yılda 20 bin konuyu karara bağlıyoruz, kamu kurumlarının kararlarımıza uyma oranı yüzde 75’e ulaştı” dedi.

KARARLARA UYMAYANLARA TBMM ARACILIĞIYLA UYARI

Malkoç, karar ve tavsiyelerine uymayan Kadıköy ve Biga belediyeleri ile Türkiye Futbol Federasyonunu da TBMM aracılığı ile uyardıklarını vurguladı. Malkoç, bugüne kadar KDK’nın kararları sonucu nöbetçi noterlik ve noterlerde kredi kartı kullanımı uygulaması getirildiğini, ÖSYM sınav ücretlerinin indirildiğini de belirterek, “Bazı idareciler, ‘Eski köye, yeni adet mi’ diyerek direniyor ama bu direniş artık kırıldı” dedi.

KDK’ya yapılan başvurular arasında, TV’lerdeki evlilik programına katılan ancak evlenemediğini belirterek şikayetçi olan vatandaşlar dahi bulunuyor.