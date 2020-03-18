Karantina için 2 bin 300 polis görev yapacak

Dünyanın bir çok ülkesine yayılan Corona virüs sebebiyle Avrupa ülkelerinden ülkemize getirilen vatandaşların nakil işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize dönen Türk vatandaşlarının sayısının 2 bin 816 olduğu belirtildi.

OTOBÜSLERİN KAPILARI MÜHÜRLENDİ

İstanbul Havalimanı’na 29 saatte yapılan 59 seferle ülkemize dönen yolcuların sevkinin otobüslerle yapıldığı öğrenildi. Karantina altına alınacak yolcular, önce uçaklardaki sağlık ekiplerince kontrol edildi. Daha sonra ise karantinaya alınacaklar otobüslere bindirildi. Araçların kapılarının gidecekleri yurtlara kadar mühürlendiği öğrenildi. Mühürlerin sökülme yetkisinin ise sadece yurt müdürüne verildiği öğrenildi.

İSTANBUL’DA ÜÇ YURDA SEVK

Kendi istekleriyle yurda getirilen Türk vatandaşlarının 535’inin Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu’na, bin 205 kişinin Güngören Fatih Sultan Mehmet yurduna, 217’sinin Florya Beşyol yurduna yerleştirildiği öğrenildi. 859 kişinin ise Kocaeli’deki yurtlara sevk edildiği belirtildi.

YURTLARDA HAZIRLIK YAPILDI

İstanbul Valiliği koordinesinde yapılan çalışmada, alınan önlemler kapsamında, her otobüse, koruyucu kıyafet giymiş, iki polis ve sağlık ekibi bindirildi. Yurtlarda yapılan hazırlıklarda ise hastaların temizlik ve traş malzemelerine kadar hazırlık yapıldığı belirtildi.

2 BİN 300 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Yurtlardaki tedbir kapsamında ise 2 bin 300 polisin görevlendirildiği öğrenildi. Personelin bir kısmının yurtlarda diğer bölümünün ise çevre güvenliğinde görevlendirileceği belirtildi.

Çevre önlemlerinin Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler ekiplerince gerçekleştirileceği öğrenildi.