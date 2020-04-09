Karantina yurtlarında kalanlardan teşekkür mektubu

İSTANBUL (AA) – KÜBRA KARA – Yurt dışından gelerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderilen vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ettikleri duygu dolu mektuplar yazdı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-119) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilenler, 14 günlük karantina sürecinin sonunda evlerine gönderiliyor. Yurtta kalan bazı kişiler de bu süreçte duygularını anlatan bir mektup yazarak yurttaki yetkililere teslim etti.

Hollanda'dan geldiğini belirten Sertan Kaptan, kaleme aldığı mektupta, "Kaldığım süre boyunca başta devletimizin, sağlık personellerinin, emniyet güçlerinin ve kurum içerisinde bizlerden güzel yüzlerini esirgemeyen personele sonsuz teşekkür ederim. Devlet büyüklerimize en içten sevgi ve saygılar." ifadelerini kullandı.

– "Bir teşekküre sığdırmak zor"

Uzun bir mektup yazarak herkese teşekkürlerini sunan Şemsi Ayan, "Karşılandığımız ilk günle başlamak istiyorum, daha otobüslerden inmeden doktor bey bizlere süreci özetledi 'bütün dünya için takdire şayan olacak Türkiye' demişti. Şimdilerde daha iyi anlıyorum yapılan bu hizmeti. Bunları bir teşekküre sığdırmak çok zor." değerlendirmesini yaptı.

Kandil dolayısıyla kendilerine kandil simidi, karanfil, kitap ve mektup gönderen Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerini ileten Ayan, görevli personellerin güler yüzlü bir şekilde kendileriyle ilgilendiklerini anlatı.

Mektubundan yapılan hizmetlerden ötürü minnettar olduğunu dile getiren Ayan, "Hukuk fakültesi ders notları kabarıktır, buna rağmen burada çalışabilmem için çıktılarını benim için alan yurt müdürü Kevser Hanıma teşekkür ediyorum. Kevser Hanım bu süreci atlattıktan sonra sizleri ziyarete gelerek yüz yüze teşekkür edip A4 kağıtları borç bilip borcumu ifa edeceğim." şeklinde not düştü.

– "Ülkemizin misafirperverliğini hissettirdiniz, müteşekkirim"

Norveç'in başkenti Oslo'dan geldiğini belirten Kadir Aydın ise mektubunda, "Bu zaman dilimi içerisinde buradaki her şeyden memnun kaldım. Yemekleriniz mükemmel, ilgi alaka çok güzel, sizlere ne diyeyim ülkemin misafirperverliğini hissettirdiniz, sizlere müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecinden çıkan Hakan Özdemir ise "Ülkemizin içinde bulunduğu bu süreci en kısa sürede atlatacağına inanıyorum. Umarım her şey normale döner. Herkese Allah'tan sabır diliyorum." temennisinde bulundu.

Karantina sürecinde genellikle bilgisayarında çalışmalar yaptığını kaydeden Ali Yaman da "Dünya genelinde yaşanmakta olan sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Böyle bir dönemde devletimizin desteğiyle ülkemizde ailelerimizin yanında olabilme şansı verilmesi gerçekten gurur duyulabilecek bir durum. Şu ana kadar ülke olarak çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Mektubunda karantina süreci sonunda ailesine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Murat Fenerci de devlet yetkililerine ve yurttaki görevlilere teşekkür etti. Fenerci, odasında kaldığı öğrenciler için de "Yurtta odasında kaldığım 4 arkadaşa seslenmek istiyorum. Odanızı elimden geldiği kadar temiz tutmaya çalıştım. 2 günde bir temizlik yaptım. Bilginize. Siz de hakkınızı helal ediniz." notunu yazdı.

– "Bu ülkenin vatandaşı olmanın gururunu yaşattınız"

Süreyya Kaymaz da mektubunda, "Karşılamadan uğurlamaya, temizliğinden yemek hizmetine kadar fedakarca çalışan, bize 24 saat hizmet eden yurt çalışanlarına, İstanbul Yurtkur Bölge Müdürü Cemil Bağlama, Yurt Müdürlerimiz Ataman Yılmaz ve Ali Rıza Kara'ya teşekkür ediyorum. Bu ülkenin vatandaşı olmanın gururunu yaşattınız. Minnettarım." ifadelerini kullandı.

14 günlük karantina süreci dolan Zeynep Güler ise mektubunda şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığından alınan kararlar doğrultusunda bulunduğumuz ülkeden kendi ülkemize büyük bir titizlikle gelmemizi sağlayan THY'ye teşekkürlerimi arz ederim. Gençlik ve Spor Bakanlığının bizlere göndermiş olduğu değerli çiçeklerinden dolayı moralimizi en yüksek seviyede tutmayı sağladığı için ve zamanımızın bilgiyle geçmesini sağlamak adına göndermiş oldukları kitaplar için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ülkemiz en kısa zamanda bu kötü günlerden geçip güzel günlere uyanması dileğiyle sağlıklı günler diliyorum."

Danimarka'dan geldiğini belirten Mecnun Köseoğlu, mektubunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu yaptıklarınızı unutmayacağız, ailemiz ve etrafımızdakiler de unutmayacak. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun." diye yazdı.

Hidayet Çalışkan ise "Bu zorlu süreçte ülkemiz zor durumdayken bizlerin sağlığı ve rahatlığı için uğraşan herkese teşekkür ederiz. Kaldığımız süre boyunca odalarımız ve ve binamızın temizliği konusunda, üç öğün yemek konusunda, çay dağıtımı gibi her şey titizlik ve özenle yapıldı. Sağlığımız düzenli olarak kontrol edildi." ifadelerini kullandı.