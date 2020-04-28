Karantina yüzünden sokağa çıkamayan yaşlılar için hayati 5 tavsiye

Corona virüsünden en çok etkilenen kesim 65 yaş ve üstü grup oldu. Peki bu yaş grubundaki bireylerin sadece evden çıkmamaları hastalıktan korunmak için yeterli mi? Başka nelere dikkat etmeli, nasıl beslenmeliler? İşte Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler’in yanıtları…

1 – Yaşlı bireylerin kendilerini ve sevdiklerini korumaları için en önemli adım, salgın kontrol altına alınana kadar evden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri gerekiyor.

Çünkü, mikrobun bulaştığı kişilerle aynı ortamda bulunulduğunda karşıdaki kişi öksürmese, hapşırmasa bile virüs kolaylıkla bulaşabiliyor. Özellikle 15 dakikadan uzun ve 1 metreden yakın temaslarda virüsün bulaşma riski artıyor.

2 – Kalabalık ailelerde özellikle dışarıyla temas edenlerin varlığında yaşlılar risk altında oluyor. Bu riski aza indirmek için ev içinde bir plan oluşturulmalı.

Özellikle dışarıdan gelen kişiler ayakkabılarını dışarıda çıkarmalı ve mümkünse girişe en yakın odayı kirli odası olarak belirleyerek dışarıda giydiği tüm kıyafetleri burada çıkartıp dezenfeksiyonunu yapmalı. Kirli odası her gün düzenli havalandırılmalı. Dezenfeksiyon sonrasında eller yıkanmalı.

3 – Yaşlılar da günlük 1.5-2 litre sıvı tüketimine özen göstermeli. Suyun yanında ayran, limonata gibi faydalı içecekler de tüketilmeli.

Dengeli beslenin

4 – Corona virüsü enfeksiyonundan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması çok büyük önem taşıyor. Bunun için öncelikle dengeli ve düzenli beslenmek gerekiyor. Birinci hedef, sebze, meyve ve proteinden zengin, çeşitlilik içeren öğünler halinde beslenme olmalı.

Kalsiyum fazlalığı ve ileri böbrek yetersizliği olmayan yaşlılarda günlük 800-1000 ünite D vitamini kullanımı kemik sağlığı için faydalı görülmektedir, enfeksiyonlardan korunmada da faydalı etkileri olabilir. Düzenli ve yeterli süre uyku da vücudun dinlenmesi ve kendini onarması için çok gereklidir.

Egzersiz yapın

5 – Yaşlanmayla birlikte tüm organlarımızda olduğu gibi kaslarımızda da değişiklik olur, kas miktarı ve kuvveti azalır. Hareketsiz kalmak kas miktarı ve kas kuvvetimizi azaltabilir. Bu nedenle ev içinde rahatlıkla uygulanabilecek basit egzersizler düzenli olarak yapılmalı. Bu dönemde kaslar güçsüz kalmamalı.