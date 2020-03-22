Karantinaya alınan 51 kişiyle ilgili validen açıklama!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bektaş, Ukrayna’dan Zonguldak Limanı’na gelen kuru yük gemisindeki 51 Türk vatandaşının gözlem altına alındığını aktararak şunları söyledi:

* Limanda baştan bu tarafa her şey kontrol altında.

* Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık.

* Bugün de orada 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 kadar da Ukrayna vatandaşı var.

* Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek.

* Türk vatandaşlarımızı aldık, ilk kontrollerini yaptık.

* Şüpheli durum görülmedi. Ona rağmen onları bir öğrenci yurdumuzda karantinaya aldık.

* 14 gün orada tutacağız, gözleyeceğiz. Oradan bir bulaşıklık olmamasına çalışıyoruz.

* Ama baştan bu tarafa liman dillendiriliyor.

* Biz her şeyi kamuoyu ile paylaşmıyoruz. Limanda baştan bu tarafa hiçbir sorun yaşamadık. İHA

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