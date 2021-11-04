Karantinaya alınan Erbakan’dan dikkat çeken aşı açıklaması

Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen COVID-19 temaslısı olduğu gerekçesiyle ailesiyle birlikte karantinada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan corona aşısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, COVID-19 temaslısı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Erbakan “Eşim Beyza Hanım’a corona pozitif tanısı konuldu ve bu tanı geçerliliği ve güvenirliliği tartışmalı PCR testi ile değil akciğer filmi görüntüsüyle konuldu. Bu tanı nedeniyle biz de temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık. Ailemizden hiç kimse PCR testi yaptırmadı, ortada test sonucu yok” dedi.

“BU VİRÜS LABORATUARDA ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞTİR”

“Coronavirüs ile ilgili konuşuyordunuz, sizi de etkiledi” şeklinde kendisinin hedef alınmasına yanıt veren Erbakan, “Biz corona virüs diye bir şey yoktur demedik. Biz tam tersine ‘Bu virüs laboratuvarda özel olarak üretilmiş hibrit bir virüstür, mikropskop görüntülerinde bu şekilde gözükmektedir’ dedik. Biz tam tersine ‘Evet böyle bir virüs var, ancak sizin virüsle mücadele yönteminiz yanlış ve aldığınız tedbirler abartılı ve bilimsel değil’ dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

“AŞI OLMADIK, OLMAYACAĞIZ”

Erbakan, “Şu ana kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.

BAKAN DÖNMEZ’İN İFADELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Karantinada bulunan Erbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Kombiyi 1 derece kısarak faturalarda yüzde 7’lik tasarruf sağlanabilir” önerisine de sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. Erbakan, şu ifadeleri paylaştı:

*İktidar medyasının markete gidip nasıl alışveriş yapmadan dönüleceğine dair tüyolar yayınlamasıyla birlikte, iktidar temsilcileri de halka porsiyonları küçültme tavsiyesinde bulunmuşlardı.

*Şimdi de doğalgaz, elektrik ve kömüre yapılan astronomik zamların ardından bir sayın bakan, “kombinizi 23 derece yerine 22 dereceye ayarlayıp biraz daha az ısınarak idare edin” şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

*Tasarrufu biraz da imtiyazlı müteahhitlere aktarılan kaynaklardan, aynı şirketlere yüzlerce kez uygulanan vergi muafiyetlerinden yapmayı deneseniz…

*Milyarlarca liralık protokol masraflarından birazcık tasarrufta bulunsanız, veya birden fazla maaş alan bürokratların maaşlarını teke düşürseniz de milletin üzerine bu kadar yük yüklemeseniz olmaz mı acaba?

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