Karantinaya alınan Türk işçilerle ilgili yeni detay

Türkiye’nin corona virüsü gerekçesiyle 29 Şubat’tan bu yana uçuşları durdurduğu Irak’tan İstanbul’a gelmek üzere havalandığı iddia edilen Fly Bağdat Havayolları’na ait uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan 57 Türk vatandaşı ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne kaldırılarak karantina altına alınmıştı.

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

57 Türk ile birlikte uçak mürettebatı, Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde tek kişilik odalarda gözlem altına alındı. Hastanenin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Koruyucu maske takan polisler, giriş çıkışları kontrol etti.

Güvenlik görevlileri de aynı şekilde binanın çevresinde önlem aldı. Güvenlik görevlileri ile birlikte diğer sağlık personelinin de maske, önlük, gözlük gibi koruyucularla tedbir aldıkları görüldü. Gözlem süreci boyunca 57 kişiden numuneler alınarak kontrol edilecek.

Gözlem altındaki Türk işçiler ve mürettebata tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar ‘tıbbi atık’ olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. (DHA)

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