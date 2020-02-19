“Karar mahkemelerin hukuka uygun karar vermeye başladığının işaretidir “- 18 Dakika (19 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Gezi Direnişi Davasında Osman Kavala'ya verilen beaatin ardından yeni gözaltı kararını mercek altına aldı. Kongar ve Yanardağ kararı, Türkiye’deki yargı ve siyaset açısından değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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