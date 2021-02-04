Karate Kid Efsanesi Devam Ediyor, “Cobra Kai”… Efe Teksoy Yazdı.

KARATE KID EFSANESI DEVAM EDIYOR “COBRA KAI”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Netflix’in macera ve aksiyon türündeki “COBRA KAI” dizisinin ilk 3 sezon incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

DÖVÜŞ SANATLARI

Seksenli yılların efsanevi dövüş filmi serisi Karateci Çocuk (The Karate Kid), Netflix‘te yayınlanan Cobra Kai adlı dizisiyle geri döndü. Devam niteliğindeki dizi, Karate Kid’in nostaljik unsurlarına göndermeler yaparak izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Cobra Kai; aksiyon ve adrenalin dolu bir dövüş sanatları dizisi olmasının yanı sıra, içerisinde barındırdığı uzak doğu felsefesi ve düşünce yapısıyla genç kuşak izleyici kitlesine doğru yolu göstermeyi amaçlayan mesajlar da içeriyor. Varoluşsal öğretiler üzerine kurulu olan dizide; uzak doğunun dövüş sanatları felsefesi, büyük irade gerektiren ruhsal arayışlar, içgörü ve bilgelikle harmanlanıp izleyiciye mistik bir deneyim sunuyor.

DİZİNİNİ KONUSU

Johnny ile David’in katıldığı hayatlarını değiştiren All Valley Karate Turnuvasının üzerinden otuz yıl geçmiştir. Her iki dövüşçüde olgunlaşmış ve farklı hayata atılmış olsa da, geçmişlerinden kurtulmaları o kadar kolay olmayacaktır.

Josh Heald, Jon Hurwitz ve Hayden Schlossberg‘in yaratıcısı olduğu dizinin oyuncuları arasında; Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Hannah Kepple ve Peyton List yer alıyor.

KAMERA ARKASI

– Cobra Kai öğrencilerinin çoğu, dövüş sanatlarında gerçek siyah kuşak veya ileri eğitimli dansçılar olarak deneyime sahiptir.

-Miyagi-Do öğrencileri mavi, Cobra Kai öğrencileri ise kırmızı giyiniyor. Öğrenci grupları aralarında çatışmaya girdiğiklerinde her iki rengide veya iki rengin bir kombinasyonunu giyerler.

-Dizinin başında Hawk karakterinin, dudağının üstünde bulunan yara izi son derece belirgin şekildedir. Ancak ilerleyen bölümlerde, savunma sanatı öğrenen Hawkkarakterinin yara izi solmaya başlıyor. Buradaki mesaj karakterin artan güvenini simgelemektedir.

VAROLUŞÇULUK FELSEFESİ

Karateci çocukların ustaları yani Sensei’leri; öğrencilerine dövüş sanatlarını öğretmelerinin yanı sıra, öte yandan gençlere doğru yolu göstermeyi amaçlayan yaşam felsefesi ve insan varlığını tüm yönleriyle inceleyen Varoluşçuluk Felsefesi gibi düşünce yapılarını aktarmayı amaçlıyorlar. Elbette öğretiler iyi ve kötü hocalara bağlı olarak farklılık gösteriyor. Karanlık tarafı temsil eden usta John Kreese karakteri, aydınlık tarafı sembolize eden Johnny Lawrence ve Daniel Larusso adlı ustalarla kıyasıya rekabete giriyor. Burada aslında karakterler ve sembolize ettikleri düşünce yapıları üzerinden, karşılıklı zıtlığın bir arada denge içerisinde bulunduğu Uzak doğu felsefesi Yin Yang görülüyor.

COBRA KAI

Emmy adayı olan dizi; aksiyon ve macera dolu olmasının yanı sıra, varoluş felsefesini derinlemesine işlemesi ve uzak doğu dövüş sanatlarının hem ruhsal hem de manevi boyutunu izleyiciye kusursuz bir şekilde izleyiciye aktarmasıyla seyirciye olağanüstü bir görsel şölen vaat ediyor.

İyi Seyirler Dillerim

EFE TEKSOY