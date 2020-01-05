Karate Kid filmi konusu ve oyuncuları

Bir döneme damgasını vuran film Karate Kid’in günümüz uyarlaması bu akşam televizyonda yayınlanacak. Harald Zwart’ın yönettiği 2010 yapımı ABD filmi olan Karate Kid, 1984’teki Karate Kid filminin günümüz uyarlaması olarak çekildi. Peki Karate Kid filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Harald Zwart yönettiği Karate Kid 2010 yılında vizyona girdi. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Karete Kid hakkında merak edilenler haberimizde.

KARATE KID KONUSU NE?

Dre’in annesi Çin’de iyi bir iş bulur ve Detroit’i terk edip buraya taşınırlar. Dre, bu yeni şehirde arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying’e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre’ye düşman olup nefes aldırmamaya yeminlidir.

Cheng, dövüş sanatlarında en yetenekli öğrencilerden biridir ; bu yeteneğini de vahşice ve etik olmayan bir şekilde kullanır. İlk kavgayı kaybeden Dre, sonrasında fırsat buldukları her anda Cheng ve çetesi tarafından dövülür.

KARATE KID OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Jaden Smith

Tarajı P. Henson

Wenwen Han