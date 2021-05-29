Karatede dan sınavlarının yeri ve tarihi belli oldu

ANKARA (AA) – Türkiye Karate Federasyonu, 2021 dönemi dan sınavlarının Hatay, Ankara ve İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Karatede 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı dan sınavları Hatay'da 20 Haziran, Ankara'da 27 Haziran, İstanbul'da ise 11 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Kayıtlar, sınav günü saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilemeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı da belirtildi.