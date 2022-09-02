Karavan tutkunu Arkın Kaplan hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesine karavanı ile tatile gelen ve karavancıların ‘Karavanlara fısıldayan adam’ olarak tanıdığı gezgin Arkın Kaplan kaldığı karavan minibüste fenalaştı. Vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılan Kaplan yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

İstanbul’da ve karavan tatil dünyasında ‘Karavanlara fısıldayan adam’ olarak tanınan 45 yaşındaki gezgin Arkın Kaplan, üç gün önce tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Koyu’na karavanını park ederek yaşamaya başlayan Kaplan bugün akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

Karavan’da Kaplan’ın fenalaştığını gören vatandaşlar ve diğer karavancılar yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile özel bir hastaneye kaldırılan Kaplan’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türkiye’yi yıllardır karavanı ile gezen, karavanlara olan tutkusu ve yaptığı programlarla tanınan Kaplan’ın cenazesi soruşturma kapsamında Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Arkın Kaplan’ın ani ölümü karavan dünyası ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

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