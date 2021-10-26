Karavanda ÖTV indirimi

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemeyle motorlu karavanlardan alınan ÖTV yüzde 220’den yüzde 45’e indirildi.

Sozcu.com.tr

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile motorlu karavanlardan yüzde 130-220 arasında alınan ÖTV yüzde 45’e indirildi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

ATV-UTV VE KARAVANLAR DÜZENLENDİ

Yasada ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV’lerde (çok amaçlı hizmet aracı) belirlenen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yanı sıra, son zamanlarda popülerliği oldukça artan karavanlarla ilgili de yeni bir vergi düzenlemesi geldi.

Buna göre, ATV ve UTV’lerden alınan ÖTV oranı yüzde 25 oranında olacak. Motorlu karavanlarda ise ÖTV yüzde 45’e sabitlendi.

BÜYÜK İNDİRİM

Kanunun önceki versiyonunda 2000 cm3’ten düşük bir motora sahip aracın karavana dönüşmesi halinde yüzde 130-150 ÖTV oranı uygulanıyordu. Eğer motor hacmi 2000 cm3’ten büyükse, karavanda yüzde 220’lik bir ÖTV oranı uygulanıyordu.

Son düzenlemenin kanunlaşması ile birlikte tüm motorlu karavanlar yüzde 45’lik bir ÖTV oranına tabi olacak.

PANDEMİDE TALEP PATLAMASI YAŞANMIŞTI

Pandemi döneminde tatil anlayışının değişmesi ve tatilcilerin karavan, kamp gibi alternatiflere daha çok yönelmesi ile birlikte son yıllarda karavanların popülerliği oldukça artmıştı.

Turizmdeki fiyat artışı ve pandemi koşulları, karavan piyasasında büyük bir talep patlamasına neden oldu. Bir satış sitesinin verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayındaki karavan ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 arttı. Talepteki büyük artış, fiyat artışını da tetikledi.

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