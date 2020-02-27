Karaya oturan feribot 5 buçuk saat sonra kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi’nde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Aydın Kaptan 2 isimli yolcu feribotu, içindeki yolcular ve araçlarla birlikte iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.

Çardak iskelesinden Gelibolu’ya hareket eden Aydın Kaptan 2 isimli feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı sebebiyle denizde oluşan kum adasına saplandı.

İKİ FERİBOT TEHLİKE ATLATTI

Lodos fırtınası sebebiyle seferlerin güçlükle yapıldığı bölgede 2 feribot da karaya oturmamak için uzun süre bölgede gezdi. Yaşanan durum üzerine Lapseki Limanı’ndan hareket eden Kıyım Emniyeti ekipleri bölgeye intikal etti.

İskeleye yaklaşık 20 metre kala kıyıya oturan Aydın Kaptan 2 gemisinden 4 yolcunun tahliyesi yapıldı. Feribotta 25’e yakın yolcunun daha bulunduğu ve araçlarının içeride bulunması sebebiyle tahliye talebinde bulunmadıkları belirtildi.

Feribot, yaklaşık 5,5 saat sonra ise bir römorkör tarafından çekilerek kurtarıldı. Römorkör feribotu halatla çekerken, kaptan da makineleri çalıştırıp manevra yaptı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından feribot bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaptan, feribotu Çardak İskelesi’ne yanaştırdı. Feribottaki 8 kamyon ve TIR ile 2 otomobil ve 30 yolcu tahliye edildi. Yetkililer feribotun kontrolünün yapıldıktan sonra yeniden seferlerine başlayacağını açıkladı. (DHA/İHA)

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