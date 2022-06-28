Karayazı’da musluklardan çamurlu su akıyor

Erzurum’un Karayazı ilçesinde musluklardan akan çamurlu su, vatandaşı canından bezdirdi. İçmek bir yana banyo dahi yapamadıklarını anlatan vatandaşlar, çamaşır ve bulaşık makinelerinin de kirli su nedeniyle bozulduğunu belirtiyor.

Orhan BOZKURT

Erzurum’un Karayazı ilçesinde musluklardan akan su vatandaşı canından bezdirdi. Musluktan çamur şeklinde akan su ağır bir koku da barındırıyor. Sıkıntılarını defalarca Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muammer Sarıdoğan’a ilettikleri belirten vatandaşlar, “Bırakın musluklardan su içmeyi, banyo bile yapamıyoruz. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı, bu devirde bu soruna yetkililer hâlâ bir çözüm bulamadılar. Defalarca Karayazı Belediyesine başvurduk. Onlar da sorunu Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresine ilettikleri belirtiyorlar. Kim çözecekse çözsün artık. Sağlığımızın bozulmasından endişeliyiz. Bizler iktidara oy vermedik diye cezalandırılıyor muyuz? Böyle hizmet anlayışı olur mu?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

BULAŞICI HASTALIK RİSKİ

Karayazı ilçesinin suyu Çakmak Dağı’ndan geliyor. Bunun için bir de arıtma tesisi yapıldı. Fakat arıtma tesisi yetersiz kalıyor. Kış mevsiminde dağdan gelen su arıtma tesisine girerken, bahar mevsimiyle birlikte tesis yetersiz kaldığı için ilçe halkına su arıtılmadan direkt veriliyor. Bu nedenle vatandaşlar, çamurlu su kullanmak zorunda kalıyor. İlçe halkı çamurlu su nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla da karşı karşıya kalıyor.

Arıtma tesisinin büyütülmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlar, şunları söyledi:

* “Suyun ilk çıktığı yer de açık olduğu için hayvanlar dahi buradan su içiyor. Buranın kapatılması lazım. Sularımızdan kurbağa geliyor, çamur akıyor, böcekler çıkıyor.

* Bulaşık makinelerimiz, çamaşır makinelerimiz çamurlu su sebebiyle bozuluyor. Evimizde banyo bile yapamıyoruz.

* 3 kilometre uzaklıkta büyük bir göletimiz var. Buranın suyunun arıtılarak direkt verilmesini istiyoruz. Yetkililerden bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz.”

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