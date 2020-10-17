Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 2 bin 192'ye, vaka sayısı da 384 artarak 120 bin 450'ye yükseldi.

– Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 3 bin 478'e, vaka sayısı da 666 artarak 100 bin 431'e ulaştı.

– Honduras

Honduras'da 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 552'ye, vaka sayısı da 631 artarak 86 bin 89'a çıktı.

– Panama

Panama'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 2 bin 546'ya, vaka sayısı 615 artarak 123 bin 498'e yükseldi.