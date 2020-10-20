Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 2 bin 203'e, vaka sayısı da 320 artarak 121 bin 667'ye yükseldi.

– Panama

Orta Amerika ülkelerinden Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 2 bin 574'e, vaka sayısı 436 artarak 125 bin 81'e ulaştı.

– Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1204'e, vaka sayısı 632 artarak 97 bin 75'e çıktı.

– Honduras

Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 2 bin 568'e, vaka sayısı 831 artarak 88 bin 425'e yükseldi.