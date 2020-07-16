Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak, 941'e, vaka sayısı da 1072 artarak, 48 bin 743'e yükseldi.

– Guatemala'da ölü sayısı 1350

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak, 1350'ye, vaka sayısı da 1202 artarak, 32 bin 74'e ulaştı.

Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak, 825'e, vaka sayısı 930 artarak, 30 bin 36'ya yükseldi.

Bir diğer Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ise salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak, 298'e, vaka sayısı da 312 artarak, 10 bin 957'ye çıktı.