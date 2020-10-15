Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 2 bin 186'ya, vaka sayısı da 654 artarak 119 bin 662'ye yükseldi.

– Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 3 bin 430'a, vaka sayısı da 714 artarak 99 bin 94'e ulaştı.

– Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1134'e, vaka sayısı da 1542 artarak 91 bin 780'e çıktı.

– El Salvador

El Salvador'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 904'e, vaka sayısı 286 artarak 30 bin 766'ya yükseldi.