Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor

Yazan:
Alaturka Online
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Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında kamulaştırma sahası içerisinde muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2800 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını açık artırma ile kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilecek. İhale 13 Ekim 2022 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda yapılacak.

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