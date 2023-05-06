Karayolları işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3000 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların alınacağı branşlar arasında ağır makine yağcısı, asfalt usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, aşçı, atölye usta yardımcısı, bakım işçisi gibi birçok alan bulunuyor.

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 02 Mayıs tarihinde başladı ve 7 Mayıs’ta sona erecek.

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?

Başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170’i arayarak yapılabilecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.