Karbon için söylem değil, eylem zamanı

Dünya genelinde hızla artan iklim değişiklikleri nedeniyle hem devletler hem de şirketler adım atmaya başladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, geçen yaz aylarında Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle 10 binden fazla şirket çalışanının gönüllü olduğunu ve fidan dikimi, okul, ev, ahır onarımı gibi işlerde çalıştıklarını belirtti. Cumhuriyet Seferberliği projesi kapsamında çevreye faydalı çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Alper, Glasgow İklim Zirvesi’nde ana gündemin hızlı adım atmak olduğunu ifade ederek, emisyonların azaltılması için “söylem değil, eylem zamanı” dendiğini kaydetti. Glasgow’da 2050 sıfır karbon hedeflerinin masaya yatırıldığını anlatan Alper, 2050’yi beklemeden daha erken bu hedefe ulaşılması için ortak görüş oluştuğunu, aksi durumda 2050’deki neslin çok zor durumda kalacağını dile getirdi.

Cumhuriyet Seferberliği projesi ile bayramı kutlamanın ve Ata’yı anmanın alternatif yolu olduğunu ülkeye gösterdiklerini ifade eden Cenk Alper, “Yardım, iyilik yapma ruhunu fiilen canlandırdığımızı düşünüyorum. Yılsonuna kadar 200 bin fidan dikimi olacak. Çalışanlarımız 28 ahırı onardı. Onlarca okula ulaştık. Kovan dağıtımı da yapıyoruz” dedi.