Kardashian ailesinden Travis Barker’a özel doğum günü kutlaması

Blink-182 davulcusu Travis Barker, 46. yaşını girerken nişanlısı Kourtney Kardashian ve ailesinden sosyal medya üzerinden birbirinden özel mesajlar aldı.

Sozcu.com.tr

Travis Barker 46. doğum gününe Kardashian ailesinin ilgisiyle girdi. Bir süredir Kourtney Kardashian ile birlikte olan Barker, kayınvalidesi Kris Jenner ve baldızı Chloe Kardashian’ın doğum günü mesajlarıyla karşılaştı.

Ayrıca davulcu, ünlü fotoğrafçısı Daniel Rojas tarafından çekilen fotoğraflarını doğum gününde paylaşırken altına tek bir kelime yazdı: ‘Blessed’

Barker, gün boyunca Instagram hikayelerinde sevdiklerinin doğum günü kutlamalarını yeniden yayınladı.

İlk olarak müstakbel kayınvalidesi Kris Jenner’in yürekten bir sosyal medya gönderisini paylaştı. Jenner, Instagram’da yalnızca statik bir gönderi paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda uygulamanın Hikayeler özelliğinde de duygularını dile getirdi.

Jenner, “Doğum günün kutlu olsun Travis!!! @kourtneykardash için harika bir baba, arkadaş ve nişanlısın!!! Çok mutlusunuz çocuklar çok mutlusunuz ve umarım sevdiğiniz herkesle çevrili en büyülü doğum gününü yaşarsınız!!! Seni seviyorum !!!” yazdı.

Kardashian’ın gönderisine de Barker kayıtsız kalmadı: “Sen gerçek bir rüyasın, ruh eşim her şeyim SENİ SEVİYORUM” yazarak 15.000’den fazla beğeni topladı.

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