Kardashian paylaştı sosyal medya yıkıldı! Ünlülerin medyumu yıllar önce yazmış: Hastalık 2020’de tüm dünyayı saracak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya çapında bir krize yol açan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor. Devlet başkanlarından spor ve sanat dünyasına kadar birçok ünlü ismi de etkileyen virüsle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Onlardan son olarak en dikkat çekici olanı ünlü TV yıldızı Kim Kardashian paylaştı.

39 yaşındaki Kardashian Twitter’dan “Kourtney bunu grup konuşmamıza yolladı” diyerek ünlü medyum Sylvia Browne’ın 2008’de yayımlanan ‘End of Days’ kitabından bir bölümü aktardı.

’10 YIL SONRA TEKRAR VURACAK’

Söz konusu bölümde Browne’ın şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“2020 yılı gibi zatürre benzeri bir hastalık tüm dünyaya yayılacak. Akciğerlere ve bronşlara saldıracak, bilinen tüm tedavilere direnecek. Geldiği hızla bir anda yok olacak. 10 yıl sonra tekrar vuracak ve ardından tamamen ortadan kaybolacak.”

‘SARS’TAN ETKİLENDİ’

Sosyal medyada Browne’ın corona virüsüne işaret ettiğine inanılan sözlerine eleştiriler de geldi. Browne’ın kitabı yazarken 2002’te ortaya çıkan SARS virüsünden etkilendiği şeklinde yorumlar yapıldı.

2013’te hayatını kaybeden Browne, 40’ı aşkın kitap yazarken, televizyon şovlarına katılıp yaptığı tahminlerle tanınmıştı.

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