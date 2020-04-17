KARDEMİR çalışanları ramazan kumanyalarını Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışladı

KARABÜK (AA) – Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları, ramazan ayında alacakları 1828 gıda kumanyasını, Karabük Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışladı.

Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret eden KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KARDEMİR çalışanlarının, gönüllülük esasına dayanarak, ramazan ayında alacakları 1828 gıda kolisini Vefa Sosyal Destek Grubuna bağışlama kararı aldıklarını ifade etti.

Vali Gürel de Vefa Sosyal Destek Grubunun, görevini özveri ve titizlikle yerine getirdiğini, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ülke olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele ve dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu zorlu günleri geride bırakacağız." dedi.

Yapılan desteğin bu günlerde anlamının çok değerli olduğunu anlatan Gürel, "Sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için KARDEMİR Yönetim Kuruluna, Genel Müdürü Hüseyin Soykan'a, KARDEMİR çalışanlarına ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.