KARDEMİR Genel Kurulu iptal edildi

KARABÜK (AA) – Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genel kurul toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi fabrikada önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuzun kararı ile koronavirüs salgını nedeniyle hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, 30 Mart 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.