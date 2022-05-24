KARDEMiR’den sonra ikinci koltuğu da oldu!

Aile Bakanlığı’ndan sonra 40 bin lira maaş ile KARDEMİR’e getirilen Zehra Selçuk, şimdi de KARÇEL’in üyeliğine atandı.

Deniz AYHAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevinden alındıktan 15 gün sonra, 39 bin 425 lira ücretle KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Zehra Zümrüt Selçuk’a bir koltuk daha verildi. Selçuk, Karabük Demir Çelik İşletmeleri KARDEMİR’e bağlı Çelik Yapı İmalat Sanayi Şirketi KARÇEL’in de Yönetim kurulu üyeliğine atandı.

“SEKTÖRLE HİÇBİR İLGİSİ YOK”

AKP‘li eski bakan Atilla Koç’un kızı olan Zehra Zümrüt Selçuk’un, demir çelik konusunda hiç bir eğitimi bulunmuyor. KARDEMİR’deki yabancı hissedar geçen yıl yapılan genel kurul toplantısında Selçuk’a yüzde 48.23 oranında ret oyu vermiş ve Yönetim Kurulu üyeliği yüzde 51.77 oyla kabul edilmişti.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz tepkisini şöyle dile getirdi: “Sektör ile hiçbir ilgisi olmayan eski bakan Selçuk’un KARDEMİR’in yönetimine atanması iktidarın yandaş bir tasarrufudur. Bakanlık koltuğu gidince kendisine yüklü ücretle bir başka koltuk buldular. Ayda bir iki kez toplantıya katılıp 40 bin lira ücret almak yetim hakkı yemektir. Hangi bilgi birikimi ve tecrübesi ile KARDEMİR’e katkısı olacak. Şimdi KARÇEL’de de 2. koltuk verildiğini öğrendik. KARÇEL yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat sahalarında hizmet sunuyor. Kendisinin çelik konstrüksiyon imalatı konusunda ne tür bir tecrübesi var, merak ediyoruz.”

Selçuk 5 Mayıs 2021 günü KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Bu göreve Türk Ticaret Kanunu’nun üyelik boşalması maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere getirildi ve 2023’e kadar da görevde kalacak. KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri şirkete bağlı diğer ortaklıklardan ücret almıyor.